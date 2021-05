Angst nam het over bij Raymond van Barneveld: ‘Dat heeft wel impact’

Raymond van Barneveld kampte bij de laatste twee Super Series met gezondheidsklachten. De eerste keer in maart in Engeland zakte hij zelfs in elkaar en vorige maand in Duitsland voelde hij zich voornamelijk niet lekker. Inmiddels heeft de vijfvoudig wereldkampioen darts enkele onderzoeken gehad, maar er is geen directe verklaring voor het lichamelijk ongemak gevonden.

Van Barneveld werd naar eigen zeggen de laatste keer in Duitsland ‘een beetje onwel’. ,,Ik voelde me raar. Ik ben naar buiten gelopen voor iets meer zuurstof, maar het werd niet beter. Misschien iets verkeerd gegeten, ik weet het niet.” Eenmaal weer binnen in de zaal in Niedernhausen meldde Van Barneveld aan zijn coach Iwe Kuitert dat het echt niet ging. ,,Ik zeg tegen hem: ‘Ik trek het niet’. Het zweet brak me uit.” Van Barneveld trekt zich uiteindelijk terug voor het verdere verloop van die betreffende Super Series.

,,Ik heb mijn hart na laten kijken, mijn bloeddruk en bloedsuiker, dat is allemaal prima", stelde Van Barneveld tegenover RTL7 Darts. Eerder gaf Van Barneveld wel al aan dat hij met de nodige stress kampte. Zo stortte in februari van dit jaar de zijgevel van zijn huis. Daarnaast kreeg zijn vader later een herseninfarct, waarvan hij nu aan het revalideren. Overigens is Van Barneveld inmiddels wel weer begonnen met de opbouw van zijn gevel, waarbij hij de vakman ook een handje hielp.

Van Barneveld wilde enkele weken geleden in Duitsland, toen hij zich niet lekker voelde, geen risico nemen. De eerste keer in Milton Keynes werd de 54-jarige Hagenaar onwel tijdens een andere partij, waar hij als schrijver de scores moest bijhouden. Vanwege de coronamaatregelen worden in de huidige situatie bij vloertoernooien de verliezende spelers geacht om vervolgens bij andere wedstrijden de scores te noteren.

Ook tijdens de eerste dagen in Niedernhausen werd Van Barneveld ingedeeld als schrijver. ,,Ik denk dat op een bepaalde manier de angst het overnam dat ik het weer zou krijgen. Daar moet ik even aan werken. Als je lichamelijk klachten krijgt, dat je zelfs onderuitgaat, dat heeft wel impact.” Van Barneveld is na de onderzoeken echter wel gerustgesteld en schoof vrijdagavond dus ook gewoon aan bij RTL7 Darts om zijn analyses te geven over de Premier League. Later in het jaar vervolgt hij dan ook weer zijn weg op de PDC-tour.

