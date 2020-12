Ashton kan niet in voetsporen treden van Sherrock

Ook na de twee volgende sets zat er nog altijd weinig tussen de twee landgenoten. Met name het gemiddelde van Ashton ging wat omlaag, maar ze herpakte zich precies op het juiste moment om er een vijfde set uit te slepen. In die beslissende set moest de viervoudig wereldkampioene alsnog buigen. Met ‘Shanghai 20' maakte Hunt het af, nadat Ashton had verzuimd er een beslissende leg uit te slepen. The Hunter mag vrijdagmiddag tegen Jamie Hughes gaan spelen in de tweede ronde.



Vorig jaar was het Fallon Sherrock die geschiedenis schreef door als eerste vrouw een partij te winnen op het grootste podium van de dartsport. Het sprookje van The Queen of the Palace eindigde uiteindelijk in de derde ronde. Na dat WK slaagde Ashton er als enige vrouwelijke speelster in een tourkaart te vergaren en in haar eerste jaar op het circuit van de PDC wist ze onder anderen te winnen van Rob Cross, Michael Smith en Dimitri van den Bergh. Later dit WK komt ook Deta Hedman nog in actie. Op 61-jarige leeftijd maakt zij haar debuut.