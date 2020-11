‘Barney 2.0’ heeft niets meer te verliezen: ‘Nu moet ik gooien tegen mensen zoals jij’

Premier League Dominante Van Gerwen toont tegen Smith vleugje van heersende jaren, Durrant verstevigt koppositie

30 augustus Michael van Gerwen heeft vertrouwen getankt in de twaalfde speelronde van de Premier League. Na een overtuigend optreden was hij te sterk voor Michael Smith (8-5), waarmee hij weer terugkeerde in de top vier.