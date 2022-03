Barney doet niet mee, maar steelt wel de show in Ahoy

Barry Hearn, de grote baas van de professionele dartbond PDC, liet Nederland lang wachten tot hij de prestigieuze Premier League Darts de Noordzee over liet steken. Ook toen de sport hier al razend populair was, duurde het nog een tijdje voordat in 2016 voor het eerst Rotterdam als speelstad van het rondreizende circus van de wereldtoppers werd aangewezen. ,,Je moet de mensen eerst écht hongerig maken, ze er naar laten hunkeren’’, aldus Hearn, die vervolgens zag dat de kaartjes in Nederland als warme broodjes over de toonbank gingen.