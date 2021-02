Barney is back na veroveren van tourkaart: ‘Nu begint het pas’

Door Arjan Schouten



Opluchting, blijdschap en ja, ook een beetje trots. Raymond van Barneveld voelde het allemaal, toen hij na tien dagen in de dartskelder kreeg waar hij voor naar het Duitse Niedernhausen afgezakt was. Op de slotdag van de Q School greep hij de felbegeerde tourkaart van de PDC. ,,Dit was een lange weg en lang wist ik niet zo goed waar die weg heen zou gaan’’, vertelde Van Barneveld via een video-verbinding vanuit Duitsland.



Op 1 oktober begon hij weer met trainen voor zijn rentree. Alles gewonnen in de sport, maar ook de 53-jarige Hagenaar moest zich na een jaar afwezigheid eerst maar weer eens bewijzen. In een kille, Duitse hal, als een van de 128 spelers dromend van succes. ,,Dan kun je vijf kruisjes op je shirt hebben, maar ook dan moet je daar gewoon aan deelnemen’’, aldus de vijfvoudig wereldkampioen, die het kwalificatietoernooi zelfs nog opgesplitst zag worden in twee delen. ,,Met een voorronde erbij ook nog, wat wel voelde als een behoorlijke degradatie voor mezelf. Maar mijn manager en coach hebben continu op me ingepraat en gezegd: dit gaan we gewoon doen. En daar begon ik zelf ook steeds meer in te geloven.’’