Barney neemt BN’ers op de hak: #ikdoeweermee

De 53-jarige Van Barneveld verbaasde woensdag door terug te komen op zijn besluit om te stoppen met professioneel darten. ,,We gaan er weer voor! Ik mis het enorm en zal mijn uiterste best doen mijn tourkaart zo snel mogelijk te halen om weer op de grote podia te mogen staan in de toekomst. Ik hoop dat ik kan rekenen op mijn ‘Barney Army’”, schreef de vijfvoudig wereldkampioen op zijn Instagram.