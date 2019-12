Barney treurt en Sherrock schittert in eerste deel WK darts

Het WK darts ligt stil tijdens de kerst. Voordat het dartsfestijn in Alexandra Palace in Londen vrijdag weer verder gaat, een terugblik op de zaken die het toernooi tot nu toe kleur gaven.

Door Yorick Groeneweg

Toppers onder vuur

Volledig scherm Michael van Gerwen. © Getty Images De geplaatste spelers mochten als altijd een rondje overslaan. Voor hun gemoedsrust was dat misschien maar goed ook, want al vroeg in het toernooi kwam de ene na de wereldtopper in de problemen. Michael van Gerwen bijvoorbeeld, tegen Jelle Klaasen. Een vete tussen de twee had invloed op het spel van de wereldkampioen. ‘Mighty Mike’ ontsnapte, net als later Gerwyn Price, Peter Wright en oud-wereldkampioen Gary Anderson. Rob Cross en Michael Smith, toch de nummers 2 en 4 van de plaatsingslijst, kunnen na de kerst wél thuisblijven.

Afscheid door de achterdeur

Vernietigend was Raymond van Barneveld voor zichzelf nadat hij al in de eerste ronde klaar was. Voor zijn allerlaatste WK was zijn vertrouwen al tot het nulpunt gedaald, maar de vijfvoudig wereldkampioen zat na de uitschakeling door Darin Young helemaal in een wak. ,,Verschrikkelijk dit, ik walg van mezelf. Ik ben een amateur. Dit ga ik mezelf nooit vergeven, nooit”, zei Barney, die in Ally Pally via de achterdeur afscheid nam.

Volledig scherm Raymond van Barneveld werd al op de tweede avond van het WK uitgeschakeld. © Getty Images

Sherrock verrast de wereld

Dan Fallon Sherrock, de koningin van het dartspaleis. De eerste vrouw die een wedstrijd op het hoogste podium won is de sensatie tot nu toe. Haar zege op Ted Evetts zorgde voor uitzinnige taferelen, nadat de 25-jarige Engelse de als elfde geplaatste Mensur Suljovic te pakken kreeg helemaal. Het ging de hype voorbij en kan als een doorbraak in het darts worden gezien. Vrouwen kunnen zich niet langer alleen met de besten van de wereld meten, maar ze ook verslaan.

Nog geen negendarter

Het enige wat de sfeer in Ally Pally na de twee kroningen van Sherrock nog kan overtreffen is een negendarter. Een perfect leg kwam tot nu toe drie keer heel dichtbij. De Duitser Nico Kurz kreeg in zijn eerste WK-wedstrijd de zaal muisstil tegen James Wilson, maar miste de dubbel 12 net. Het volgende geval was van een specialist: Adrian Lewis. Het lukte ‘Jackpot’ al twee keer hier, maar de oud-wereldkampioen kwam dit jaar in de tweede ronde millimeters tekort voor hetzelfde rode vakje als Kurz. De tegenstander van Lewis was een ronde verder ook heel dichtbij. Alleen miste ook Darren Webster dubbel 12.

Nog maar twee Nederlanders over

Van het Nederlands elftal darters op het WK, is weinig meer over. Geert Nentjes, Jelle Klaasen, Jermaine Wattimena, Raymond van Barneveld, Ron Meulenkamp, Vincent van der Voort, Jan Dekker, Benito van de Pas en Danny Noppert, na de kerst zien we ze allemaal niet meer terug in Ally Pally. Wie er dan nog wel bij zijn? Favoriet Michael van Gerwen uiteraard en ook de veelbelovende Jeffrey de Zwaan. ‘Mighty Mike’ neemt het voor een plek in de kwartfinale op tegen Steven Bunting, ‘The Black Cobra’ treft in de vierde ronde Peter Wright.