BBC verkiest Federer boven 'MvG' als sportpersoonlijkheid van het jaar

Laatste vlucht met re­ge­rings­vlieg­tuig was voor Van Gerwen

11:26 Michael van Gerwen vliegt vandaag terug naar Nederland om zich in vertrouwde omgeving rustig voor te bereiden op de tweede partij. Dat deed hij vorig jaar ook na winst in de eerste ronde, maar de vlucht toen was een wel heel speciale. De beste darter van de wereld zat plots in het in het inmiddels verkochte regeringsvliegtuig.