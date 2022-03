Belg voorkomt clash tussen Van Barneveld en Van Gerwen bij Players Championship 8

Raymond van Barneveld had nog één leg nodig tegen Geert De Vos om Michael van Gerwen te treffen in de derde ronde van Players Championship 8, maar de Belg versloeg Barney in het Duitse Niederhausen. met 6-5. Mighty Mike speelt later vanmiddag tegen De Vos voor een plek in de achtste finales.