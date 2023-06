België na ruzie nu op stoom: na Nederland ook winst op titelhouder Australië, Duitsland verrast Engeland

Persoonlijke spanningen tussen Huybrechts en Van den Bergh zorgden ervoor dat er bij de twee Belgen in de eerste World Cup-wedstrijd tegen Finland zelfs geen handje vanaf kon, maar inmiddels zijn ze goed op stoom. De persoonlijke vete werd even geparkeerd en nadat ze eerste werden in groep knikkerden ze Nederland eruit in een bloedstollende wedstrijd. Vandaag plaatsten ze zich voor de laatste vier. Australië, dat via Damon Heta een matchdart kreeg, werd in een eveneens heerlijke dartspartij met 8-7 verslagen. Daardoor komt er een nieuwe winnaar van de World Cup of Darts, want de Australiërs wonnen vorig jaar door in de finale te winnen van Wales.