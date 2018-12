Big Ben nuchter na exit: ‘Toch een goed gevoel’

Video Van Gerwen: ‘Ik mag trots op mezelf zijn’

7:19 Michael van Gerwen was uiterst tevreden met zijn prestatie tegen Adrian Lewis in de vierde ronde van het WK darts. Niet alleen de 4-1 overwinning sprak boekdelen, ook met zijn gemiddelde (108,08) en uitgooipercentage (44%) was de Vlijmenaar in zijn nopjes. ,,Ik mag trots op mezelf zijn. Dit was geen makkelijke wedstrijd. Maar ik heb gedaan wat ik moest doen.”