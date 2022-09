Bijrol voor Nederlanders bij Hungarian Darts Trophy

Michael van Gerwen na polsopera­tie ‘gewoon’ in actie op Dutch Darts Masters

Ruim anderhalve week na zijn polsoperatie maakt Michael van Gerwen komend weekeinde zijn rentree aan de oche. De winnaar van de Premier League of Darts werd op maandag 13 jun geopereerd vanwege tintelingen aan zijn pols, maar hij is op tijd fit voor het evenement in de Ziggo Dome. Van Gerwen was vandaag alweer in training. ,,Ik kijk uit naar komend weekend", twitterde Van Gerwen vanmiddag.

