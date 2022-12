Blik terug in de tijd: na dramatisch verlopen WK van vorig jaar is Van Gerwen gebrand op vierde wereldtitel

‘Legende en favoriet’ Van Barneveld weet tegenstan­der, Van der Voort tegen ‘briljante mafklapper’

Raymond van Barneveld weet zijn tegenstander in de tweede ronde van het WK darts: het wordt de 26-jarige Ryan Meikle, die nipt won van Lisa Ashton (3-2). ,,Dit is een serieuze tegenstander”, zei Barney over de Engelsman, die op zijn beurt lovende woorden voor de Nederlander over had.

17 december