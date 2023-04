Bomvol Ahoy zingt verjaardagsliedje voor Van Barneveld

Premier League is pas op de helft, maar overkill dreigt nu al: ‘In de eredivisie leef je ook toe naar Ajax - Feyenoord’

De Premier League Darts is pas halverwege. ,,Maar het is eigenlijk nu wel klaar, hè’’, zegt Vincent van der Voort, zelf de nummer 32 van de wereld. ,,Het is elke week hetzelfde, je ziet veel te vaak dezelfde wedstrijden’’, vindt ook dartscommentator Jacques Nieuwlaat. De huidige opzet van de Premier League is pas bezig aan het tweede jaar, maar de houdbaarheidsdatum lijkt al te zijn verstreken.