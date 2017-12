Bookmakers zien Barney niet van MvG winnen

Taylor groeit, Anderson tobt... Dat belooft wat!

11:42 Op zijn laatste WK zou voor Phil Taylor de kwartfinale het eindstation wel zijn, was de verwachting. Want wie het speelschema bekeek, zag dat dan vermoedelijk een ontmoeting met Gary Anderson wachtte voor The Power, die al lang geleden aankondigde dat hij tijdens dit toernooi een punt ging zetten achter zijn indrukwekkend lange en indrukwekkend succesvolle carrière.