Noppert casht 120.000 euro met eerste majortitel: ‘Zijn constantheid heeft hem deze titel gebracht’

WK darts Peter Wright wint recordbre­ken­de wedstrijd en staat in WK-finale tegen Michael Smith

Peter Wright kan maandagavond voor de tweede keer in zijn loopbaan de Sid Waddell Trophy veroveren. De Schot rekende in een ongekend spektakelstuk in de halve finale van het WK darts af met zijn landgenoot Gary Anderson en treft in de finale Michael Smith.

3 januari