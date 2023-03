Chris Dobey sloopt Michael van Gerwen in halve finale Premier League, maar Price wint in Nottingham

Mighty Mike was de hele wedstrijd veel beter dan Snakebite (Van Gerwen gooide een gemiddelde van 94.89 en Wright van slechts 89.06). Doordat de Nederlander zijn opponent nog een keer brak, werd het 6-1. Hierdoor bleef Van Gerwen in de race om zijn kwartet te voltooien.

Whitewash

In de halve finale was de tegenstand echter veel groter. Dobey sloopte de Groene Sloopkogel door met 6-0(!) te winnen. Dit is de eerste keer in de Premier League-historie dat Van Gerwen is gewhitewashed.