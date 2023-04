Clayton knikkert Michael van Gerwen weer uit Premier League: ‘Irritant, want hij gooide geen reet’

Het begin was nog goed, want Van Gerwen brak Clayton in de eerste leg. Die break verzilverde hij niet, wat het begin van het verval was. Bij de 1-3 brak de Welshman hem nog een keer en toen was het eigenlijk een gelopen race. Van Gerwen knokte, maar verloor net als een week eerder. Niet met 6-5, maar met 6-3. Hij kan twee punten bijschrijven in de eindrangschikking. Clayton won uiteindelijk in de finale van Peter Wright (6-5).