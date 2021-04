Concurrent minder voor Van Gerwen: corona nekt wereldkampioen Price

Price werd net als alle andere deelnemers zondag getest in Milton Keynes. Hij bleek als enige positief en is meteen in quarantaine gegaan. De eerste negen speelronden worden vanaf maandag verdeeld over twee losse weken (5 tot en met 9 april en 19 tot en met 22 april) in Milton Keynes. Na de negende speelronde op 22 april, Judgement Night, zijn de laatste twee darters van het klassement uitgeschakeld.



Wade behoorde aanvankelijk dus niet tot het keurkorps van tien darters. ,,Opnieuw ben ik er om onverklaarbare redenen niet bij”, uitte Wade eerder bij Sky Sports zijn ongenoegen. ,,Ik ben wel vaker onterecht niet toegelaten, maar deze keer had ik toch zeker een uitnodiging verdiend. Het lijkt wel of mijn prestaties er niet toe doen.”