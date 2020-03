‘Coronapotje’ tussen ‘Barney’ en Taylor vanuit hun eigen woonkamers

Kuivenho­ven na zege op Van Gerwen: ‘Ik had alles bij elkaar willen schreeuwen’

16 maart ‘Dat heb ik weer’, dacht Maik Kuivenhoven toen hij zondag in de eerste ronde van het Players Championship in Barnsley tegen Michael van Gerwen moest gooien. De 31-jarige Naaldwijker sprak zichzelf moed in en stuurde een appje naar zijn vrienden: ‘Ik heb nog nooit van hem verloren’. ,,Dit werd mijn eerste partij tegen hem, haha”, zegt Kuivenhoven. ,,Maar ik wist dat ik een kansje had als Michael zijn topniveau niet zou halen.” Dat gebeurde.