Danny Noppert en Jelle Klaasen goed van start bij Dutch Darts Championship in Zwolle

In totaal kwamen er op de openingsdag negen Nederlanders in actie. Jermaine Wattimena en Danny Jansen wisten net als Noppert en Klaasen te winnen. Wesley Plaisier, Niels Zonneveld, Martijn Kleermaker, Vincent van der Voort en Konterman redden het niet.

De grootste namen uit de dartwereld komen dit weekend bijeen in Zwolle. Het toernooi is onderdeel van de Euro Tour, waarin Michael van Gerwen dit jaar al twee toernooien won. Van Gerwen speelt zaterdag pas zijn eerste partij.

De Brabander is niet alleen één van de favorieten, hij is ook de darter die het toernooi het vaakst won: liefst vijf keer. Het toernooi werd in de coronajaren 2020 en 2021 afgelast, waardoor Ian White nog steeds de titelverdediger is. De Engelsman heeft zich echter dit jaar niet gekwalificeerd.

Het toernooi wordt volgens een simpel knock-out systeem gespeeld. Wedstrijden zijn best of 11, met uitzondering van de halve finales en finale, die zijn respectievelijk best of 13 en best of 15. De winnaar strijkt zo'n 160.000 euro prijzengeld op.