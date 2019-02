Danny Noppert gooit eerste 9-darter bij PDC

Premier League Van Gerwen maakt gehakt van Cross, knappe comeback Barney

21 februari Michael van Gerwen heeft op overtuigende wijze zijn derde overwinning geboekt in de Premier League. De wereldkampioen won in Dublin met 7-2 van de Engelse wereldkampioen van 2018. Eerder deze maand was Van Gerwen ook te sterk in Glasgow en Newcastle.