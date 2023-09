Danny Noppert maakt achterstand goed en stoot door naar kwartfinales German Darts Open

Dit zijn de belangrijk­ste dartstoer­nooi­en in 2023

Is het WK darts nu de afsluiter van het jaar of juist de start van het nieuwe jaar? Hoe dan ook: Michael Smith was de eerste die met een fraaie trofee in handen stond in het jaar 2023. Bully Boy won de WK-finale van Michael van Gerwen, die op het volgende WK gebrand zal zijn om de Sid Waddell Trophy voor de vierde keer te pakken. Voor het zover is, staan er nog tal van andere toernooien op het programma. Een overzicht de toernooien die nog gespeeld moeten worden.