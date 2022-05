Danny Noppert na thriller met acht matchdarts naar derde ronde in Zwolle

De grootste namen uit de dartwereld komen dit weekend bijeen in Zwolle. Het toernooi is onderdeel van de Euro Tour, waarin Michael van Gerwen dit jaar al twee toernooien won. De Brabander is niet alleen één van de favorieten, hij is ook de darter die het toernooi het vaakst won: liefst vijf keer. Het toernooi werd in de coronajaren 2020 en 2021 afgelast, waardoor Ian White nog steeds de titelverdediger is. De Engelsman heeft zich echter dit jaar niet gekwalificeerd.