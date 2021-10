Danny Noppert na thriller onderuit in kwartfinales EK darts

Dramati­sche World Matchplay voor Nederland na exit Noppert: ‘Stond te trillen als een rietje’

19 juli Ook Danny Noppert is al in de eerste ronde van de World Matchplay uitgeschakeld. De Nederlander moest zijn meerdere erkennen in de als tweede geplaatste Schot Peter Wright. In Blackpool werd het liefst 10-2.