Danny Noppert onderuit tegen IDO-winnaar Gerwyn Price

‘The Freeze’ ging in het begin gelijk op met de Welshman. Dat kwam ook omdat ‘The Iceman’ heel slordig was met de kansen die hij kreeg. Bij 4-4 lukte het Price wel. Hij schakelde door en pakte met 2 heel goede legs de winst.

Price versloeg in de halve finale Nathan Aspinall en was in de eindstrijd te sterk voor Peter Wright (8-4). Price behoudt zo zijn eerste plek in de Order of Merit. Als Wright had gewonnen zou hij de nieuwe nummer 1 worden.