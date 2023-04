Danny Noppert sneuvelt in kwartfinales ondanks overtuigende zege op Dirk van Duijvenbode

German Darts Grand PrixVoor Danny Noppert is de kwartfinale van de German Darts Grand Prix het eindstation. De Nederlander, die in de achtste finales nog overtuigend won van landgenoot Dirk van Duijvenbode, ging onderuit tegen Damon Heta: 3-6.

Noppert kwam al snel op een 0-3 achterstand en had een wonder nodig om de partij nog in zijn voordeel om te buigen. Hoewel The Freeze nog twee legs pakte, was hij niet goed genoeg om zijn Australische opponent uit te schakelen. Noppert gooide slechts een gemiddelde van 93,98. Heta had aan een moyenne van 96,16 genoeg om de halve finales te bereiken.

Noppert versloeg Van Duijvenbode

Eerder op de avond bereikte Noppert ten koste van Van Duijvenbode de kwartfinales van het toernooi in Duitsland, het vierde PDC Euro Tour-toernooi van het jaar. The Freeze versloeg Aubergenius in de achtste finales met 6-2. Van Duijvenbode uitte tijdens de partij zijn ongenoegen over afleiding in de zaal.

Van Duijvenbode klaagde bij de wedstrijdleiding dat er een fel lichtje in zijn ogen scheen tijdens het gooien, iets waar Noppert geen last van had. De partij werd met een tussenstand van 2-2 kort stilgelegd en vervolgens weer hervat. Vanaf dat moment gaf Van Duijvenbode het echter helemaal weg. Noppert pakte alle legs en stuurde zijn landgenoot met een 6-2 overwinning naar huis.

Noppert gooide uiteindelijk een gemiddelde van ruim 104, terwijl Van Duijvenbode niet verder kwam dan een moyenne van 98,89. Van Duijvenbode finishte in de derde leg nog vanaf 156, maar dat mocht niet baten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Peer naar huis

Eerder op de dag sneuvelde Berry van Peer. De 26-jarige Nederlander, 159ste op de wereldranglijst, ging na een zinderende partij onderuit tegen Keane Barry. Gisteren zorgde Van Peer nog voor een daverende stunt door het 21-jarige toptalent Josh Rock met 6-3 te verslaan. Van Peer, Noppert en Van Duijvenbode waren de drie enige nog overgebleven Nederlanders in de achtste finales.

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.