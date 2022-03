Danny Noppert werkt al jaren niet meer in de fabriek: ‘Ik besef wat darts mij heeft gebracht’

Door Max van der Put



Het stof is neergedaald bij Danny Noppert. Na alle ophef vanwege zijn verrassende UK Open-zege twee weken geleden en ook thuis in Joure, waar de darter druk bezig is zijn oude keuken te slopen. ,,Er komt een nieuwe; die laten we zetten. Maar dat slopen doe ik zelf. Vind ik mooi.” En nee, dat de keuken er komt heeft niets te maken met de cheque van 120.000 euro die hij als winnaar van de UK Open kreeg. ,,Die vraag heb ik vaker gekregen de afgelopen dagen. Maar we hadden ’m daarvoor al besteld.”



Hoewel ‘The Freeze’ tot twee weken terug nog geen groot toernooi op zijn naam had geschreven, verdient hij al wel zo'n vijf jaar de kost met ‘pijltje gooien’. ,,Als ik in de aluminiumfabriek was blijven werken, had ik dat niet gekund. Ik besef goed wat het darts mij gebracht heeft.”