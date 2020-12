Danseressen WK darts genieten van ‘Aubergenius’ met hilarisch filmpje

Voorbeschouwing Van Duijvenbo­de en Van der Voort azen op nieuwe stunts

11:50 In de derde ronde van het WK darts staan vandaag zes wedstrijden uit de derde ronde op het programma in het Alexandra Palace. Op de tweede dag na de kerstbreak komen twee Nederlanders in actie. Lukt het hen om zich te plaatsen voor de vierde ronde? De middagsessie, waarin drie wedstrijden in de derde ronde worden gespeeld, start om één uur.