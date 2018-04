Darter De Zwaan pakt eerste PDC-titel in Wigan

Op weg naar de finale in Wigan won De Zwaan van Zoran Lerchbacher (6-4), Michael Smith (6-5), Justin Pipe (6-2), Steve Beaton (6-3), James Wilson (6-3) en Gabriel Clemens (6-3). Clayton was verantwoordelijk voor de uitschakeling van Michael van Gerwen in de kwartfinale.

In twee eerdere PDC-finales verloor De Zwaan nog twee keer van Gary Anderson. Op de vierde UK Open Qualifier in februari werd het 6-5. Een maand later verloor The Black Cobra met 6-2 in de finale van Players Championship 4.