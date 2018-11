Darter Van de Pas mag alsnog naar WK darts

Na een matig dartjaar had ‘Big Ben’ zich niet geplaatst voor de Players Championship Finals in Minehead. Uiteindelijk mocht hij toch meedoen omdat Mensur Suljovic zich afmeldde wegens privéredenen. Het toernooi was van korte duur voor de Tilburger want in de eerste ronde werd hij met 3-6 verslagen door Keegan Brown. Daardoor was hij afhankelijk andere spelers of hij het WK wel of niet zou halen.