,,Ik ken nog geen gevallen, maar de kans dat ze besmet raken is heel groot. Er zijn een paar boven de vijftig en zestig”, zegt Jacques Nieuwlaat (47). Als dartskenner en commentator van RTL 7 hoeft hij niet lang over voorbeelden na te denken.



Neem de 66-jarige en in Amerika woonachtige Paul Lim. In 1990 gooide hij de eerste negendarter op een WK ooit, dertig jaar later is The Singapore Slinger nog altijd actief. Lim acteert dus lang op hoog niveau, maar toch houden de meeste darters er geen strenge en vrome levenswijze op na. ,,Dat is wel bekend”, zegt Nieuwlaat. ,,Het gaat bij darts ook meer om concentratie dan om fysiek. De impact van nu niet kunnen spelen, verschilt per sport. Daarin zijn darters denk ik wel de minst typische sporters.”



Het maakt van darters binnen de sportwereld een risicogroep, beseft Nieuwlaat. ,,Het zijn net normale mensen en dus lopen zij risico. Je kan het zien als een doorsnee van de bevolking. Als ik hier in de straat twintig huizen afga, zal het daarbinnen niet anders zijn.”