Dartsbaas Hearn gelooft in succes China: ‘Snooker is daar ook al een vak’

Door Max van der Put



De 71-jarige Engelsman is gebaat bij spektakel. En bij grote aantallen. ‘I like the numbers’, zegt hij herhaaldelijk. Daarom probeert hij al een paar jaar het darts in China op de kaart te zetten, en sinds kort ook in India. Niet toevallig de twee landen in de wereld met het hoogste inwonertal, allebei boven de miljard. De succesformule van de inmiddels Hearn: ,,Goede evenementen organiseren, zorgen dat het op tv komt en dat de bezoekers een goede ervaring hebben.”



Klinkt simpel, maar alles moet wel kloppen. Of het dat wel eens niet doet bij Hearn? Hij denkt even na. ,,Zelden. Want we beginnen pas ergens aan als we er van overtuigd zijn dat iets een succes wordt. En zo niet, dan praat ik er liever niet over en gaan we over naar het volgende plan.”

Hij gelooft in succes in China en India. ,,Darts is simpel te spelen. Je hebt geen dure spullen nodig. Een muur, een dartbord en pijlen. Het is voor heel veel mensen toegankelijk. Om het snooker in China te promoten heeft onze organisatie daar academies gevestigd in grote steden. Dat willen we nu met darts ook gaan doen. Inmiddels is snooker daar een vak op scholen!”

Het nieuws dat die andere dartsbond, de BDO, in zwaar weer verkeert, komt voor Hearn niet als een verrassing. Afgelopen week werd bekend dat het prijzengeld bij het WK van de BDO, dat komende week begint, plots is gehalveerd vanwege tegenvallende sponsorinkomsten en kaartverkoop. ,,Ongeveer zes jaar geleden heb ik twee miljoen pond geboden om de BDO over te nemen”, vertelt Hearn. ,,Maar ze wilden niet eens praten.”

Hij zegt nu wel de helpende hand te willen toesteken. ,,Maar ik wacht netjes op mijn beurt. Eerst moet de BDO het zelf maar proberen op te lossen. En anders de wereldfederatie WDF. Als dat allemaal niet lukt, wil ik wel inspringen.” Maar dan uiteraard wel op zijn voorwaarden. ,,Wie betaalt, bepaalt voor een groot deel. Zo gaat het nou eenmaal. Maar ik snap ook wel dat we het samen moeten doen. We moeten van elkaars sterke punten profiteren. De BDO heeft een wijdvertakte infrastructuur, wij zijn goed in het vermarkten van de sport via sponsoring en het verkopen van tv-rechten.” Hij zal er dan ook een eind aan maken dat de BDO en PDC elkaar concurreren. ,,Het moet dan duidelijk zijn dat de BDO de amateursectie is en de PDC de proftak. Die kunnen heel goed naast elkaar bestaan en in elkaar overlopen.”