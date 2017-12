Dartslegende Bobby George opgenomen in het ziekenhuis

Lewis: Ik was te veel met Phil bezig

30 december Jamie Lewis was wel een beetje teleurgesteld na zijn 6-1 nederlaag in de halve finale van het WK darts, maar trots en blijdschap overheersten. ,,Eerst dacht ik dat het met niet ging lukken me voor dit toernooi te plaatsen. En toen dat lukte, had ik natuurlijk nooit gedacht dat ik tot de halve finale zou komen. Ik heb namelijk een vrij slecht jaar achter de rug."