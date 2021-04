Dartslegende Taylor weet van geen ophouden en kondigt ‘comeback’ aan

Van Barneveld vastbera­den om te presteren op eerste tv-podium sinds ruim een jaar

5 maart Hij is er weer. Raymond van Barneveld maakt vanmiddag na een afwezigheid van ruim een jaar ook zijn rentree in een PDC-majortoernooi. Zo kunnen de televisiekijkers thuis hem eindelijk weer aanschouwen. ,,Natuurlijk is het jammer dat ik mijn comeback niet voor de fans in de zaal kan maken, maar ik weet dat er thuis veel mensen kijken en ik wil het goed doen voor hen.”