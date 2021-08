Dartswereld reageert geschokt op overlijden van Kyle Anderson: ‘Darts zal niet meer hetzelfde zijn’

Anderson kampte met depressies en is afgelopen jaar gestopt. Hij groeide op in het westen van Australië, maar liet huis en haard achter om toernooien in Engeland te spelen. Vorig jaar keerde hij terug naar zijn familie in Australië.



De Australiër deed zeven keer mee aan het WK darts van de PDC. Hij kwam vier keer bij de laatste 32. ‘The Original’, zoals zijn bijnaam luidde, begon al op zijn zesde met darts en bleek al snel talent te hebben. Van 2006 tot 2012 kwam hij uit in de inmiddels opgeheven dartsbond BDO, de afgelopen negen jaar was hij actief in de Professional Darts Corporation. Anderson werd geboren in Subiaco aan de westkust van Australië, maar woonde de afgelopen jaren in het Engelse Nottingham.