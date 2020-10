Darttalent Nijman voor 5 jaar geschorst na matchfixing: ‘Ik ben stom geweest’

Nijman deed in mei mee aan een online toernooi, de zogenoemde Modus Icons of Darts League . Hij verloor met 4-0 van David Evans. Hij belandde op de radar van de bond nadat er enkele dubieuze weddenschappen waren gedaan op die wedstrijd. Nijman bekende snel schuld. ,,Ik werd onder druk gezet om een partij te verliezen en ik stemde ermee in dit te doen.”

Nijman gaat niet in beroep tegen de uitspraak van de DRA, zo zegt hij in een reactie tegen het Noordhollands Dagblad en de BBC. ,,Ik accepteer de uitkomst van mijn hoorzitting volledig. Ik ben stom geweest. Hoewel het duidelijk is dat ik van buitenaf onder druk ben gezet, heb ik uiteindelijk ingestemd om matchfixing te plegen en ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden. Ik weet dat ik het onmiddellijk had moeten melden bij de afdeling corruptiebestrijding van de DRA of om advies had moeten vragen bij de de spelersvakbond, mijn management of de politie.’’