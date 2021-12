Debutant Martijn Kleermaker via Griek naar tweede ronde WK darts

Eerste ronde van het WK darts saai? Let dan maar goed op deze spelers

Vanavond gaat in dartstempel Alexandra Palace het WK darts 2022 van start. Hoewel we de eerste dagen van het dartskampioenschap vooral wedstrijden tussen mindere goden krijgen voorgeschoteld die het later opnemen tegen de geplaatste spelers, is het wel de moeite meer dan waard om voor deze vijf spelers de televisie aan te zetten.

15 december