Dimitri Van den Bergh ergert zich aan Michael van Gerwen: Nederlander staat te dicht achter tegenstander

Van Gerwen wilde het tempo in de halve finale hoog houden en ging alvast kort achter zijn tegenstander staan, om direct na zijn beurt aan te kunnen leggen. Van Gerwen stond met zijn tenen al in het rode gooigedeelte, wat verboden is. Van den Bergh draaide zich om en sprak Van Gerwen erop aan. De Nederlander wist niet wat hij hoorde en haalde zijn schouders op na de reactie van de Belg.

Van Gerwen had op dat moment geen kind aan Van den Bergh, die in die fase van de partij al tegen een 3-0 achterstand in sets aankeek. Van Gerwen is daarmee hard op weg naar een plek in de finale van het WK darts, waar Michael Smith zich eerder vanavond voor plaatste. Volg hier de halve finale tussen Van Gerwen en Van den Bergh.