Dimitri van den Bergh in ‘thuishaven’ Rotterdam: ‘Ik wil extra graag van Michael van Gerwen winnen’

,,Michael en Gerwyn Price”, verduidelijkt ‘Dancing Dimitri’. ,,Die hebben al zo vaak van mij gewonnen, het wordt echt tijd voor revanche. Hen wil ik extra graag verslaan. Ik zeg altijd achteraf tegen Michael als ik weer van hem heb verloren: volgende keer ga ik je pakken. En dat ben ik ook echt van plan. Het zou super zijn als dat in Ahoy kan, zijn thuishaven maar ook die van mij. Zo voelt dat voor mij, want het is maximaal anderhalf uur rijden vanaf mijn huis.”

De Premier League maakt zijn schema behoorlijk vol. ,,Of ik het te druk heb nu? Ik ben een familieman en ben tijdens de maanden van de Premier League maar twee dagen per week thuis. Dat is pittig. Maar ik moet erdoor, dat wordt van een professional verwacht.”

Van den Bergh is verbaasd als hij hoort van de dartpijl die wetenschappers van de TU Delft aan het ontwikkelen zijn en waar dinsdag een eerste presentatie van werd gegeven. ,,Daar sta ik van te kijken. Fijn om te weten dat er mensen diep in de materie van onze sport duiken. Of ik bang ben dat ik door nog meer concurrenten bedreigd wordt? Dat hangt toch vooral ook af van wat ik zelf doe en of het goed gaat in m'n privé-leven. Dat is momenteel het geval, dus jullie kunnen een goede Dimitri verwachten op het podium in Ahoy.”