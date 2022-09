Dirk van Duijvenbode grijpt in zinderende finale naast zege World Series of Darts Finals in Amsterdam

Dirk van Duijvenbode heeft voor eigen publiek net niet voor een sensatie kunnen zorgen. In een zinderende finale verloor Aubergenius in Amsterdam de finale van de World Series of Darts Finals van Gerwyn Price. Het kwam allemaal aan op de allesbeslissende 21ste leg: 11-10.

Van Duijvenbode en het Nederlandse publiek: het is dit jaar een gelukkig huwelijk gebleken. Eerder dit jaar haalde Aubergenius al de finale van de Dutch Darts Masters. Toen verloor hij een paar honderd meter verderop, in het Ziggo Dome, van de Belg Dimitri Van den Bergh. Zondagavond werd ook het publiek in AFAS Live getrakteerd op een finaleplek door de mateloos populaire Van Duijvenbode. De winst zat er nét niet in. Price won het toernooi voor de tweede keer.

Eerder op de dag stuntte Van Duijvenbode door titelhouder Clayton, die het Nederlandse feestje tot de halve finale flink verstoord had door Danny Noppert en Michael van Gerwen eruit te knikkeren, uit te schakelen (11-8). Hij bracht het Nederlandse publiek daarmee in ongekende extase, waarna in de eindstrijd met Price, nummer één van de wereld, wederom een Welshman wachtte.

Uitzinnige fans

,,Aubergine, aubergine, auber-, aubergi-hi-ne”. Het was wel duidelijk voor wie, op ook enkele fans uit Wales na, de uitzinnige fans waren zondagavond. In de vierde leg moesten Van Duijvenbode en fans echter wel een teleurstelling slikken. Price wist de Nederlander te breken. Tot opluchting van de zaal werd die break echter in de achtste leg ook weer weggepoetst: 4-4.

De spanning was om te snijden en beide darters wisten continu hun eigen legs te behouden. In de veertiende leg rook Van Duijvenbode even zijn kans, maar vanaf 146 kreeg The Iceman het alsnog voor elkaar om een breakkans te verijdelen. Het Nederlandse enthousiasme werd echter steeds weer gevoed door Van Duijvenbode, die op de juiste momenten steeds weer toesloeg.

Datzelfde kon echter ook van Price gezegd worden. De Welshman gooide bij een 8-7 stand 121 uit via bullseye terwijl Van Duijvenbode op 82 klaar stond om er 9-7 van te maken. Daarna deed de Welshman de Nederlander nog meer pijn met een break, maar wéér rechtte Van Duijvenbode zijn rug. Alsof het niets was, maakte hij er 9-9 van door Price meteen terug te breken en vervolgens ook zijn eigen leg te behouden. Price maakte er echter 10-10 van, waarna The Iceman het meest koelbloedig bleek in de allesbeslissende leg: 11-10. Price won daarmee het toernooi voor de tweede keer.

Van Duijvenbode reikte tot de finale door Haupai Puha (6-5), Gary Anderson (6-3), Ryan Joyce (10-9) en Clayton (11-8) te verslaan. Price versloeg Matt Campbell (6-5), Joe Cullen (10-8) en James Wade (11-9). Eerder wonnen Michael van Gerwen (vier keer), James Wade, Clayton en Price het toernooi.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.