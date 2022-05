Dirk van Duijvenbode kan comeback niet bekronen in achtste finales Czech Darts Open

Dirk van Duijvenbode is er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van de Czech Darts Open. In Praag verloor Aubergenius bij de laatste zestien van de Oostenrijker Rowby-John Rodriguez: 5-6. De Czech Darts Open is onderdeel van de Euro Tour en is het zesde toernooi van het jaar.