Dirk van Duijvenbode mist matchdarts tegen Gerwyn Price en grijpt naast eerste EuroTour-titel: ‘Had moeten winnen’

Logischerwijs baalde Van Duijvenbode gigantisch van zijn gemiste kans: ,,Ik speelde niet mijn beste spel, maar ik had hoe dan ook moeten winnen", zei Aubergenius na afloop. ,,Het is wat het is. Ik had hem nooit zo dichtbij meer moeten laten komen en had zeker op het begin een groter gat moeten slaan. Aan het einde is er dan geen houden meer aan. Dat is de klasse die hij (Price, red.) heeft. Hij is nooit bang en gooit dan zo 108 uit.”