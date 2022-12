Dirk van Duijvenbode overleeft matchdart en gaat door na ongekende thriller op WK

Van Duijvenbode wist vooraf al dat hij Sedlacek niet moest onderschatten. De Tsjech won in de eerste ronde namelijk van Raymond Smith met – tot dan toe – het hoogste toernooigemiddelde (98.72). Focus was dus vereist voor Aubergenius, die twee jaar geleden de kwartfinale haalde en die prestatie dit jaar hoopte te evenaren.

Nadat Van Duijvenbode samen met Sedlacek gebroederlijk even de beuk erin had gegooid op zijn geliefde hardcoremuziek begon de Nederlander ijzersterk. Sedlacek - bijgenaamd Evil Charlie - begon de set, maar werd direct gebroken door Van Duijvenbode. De nummer veertien van de wereld gooide 108 gemiddeld en pakte daarmee eenvoudig de eerste set.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vanaf dat moment kwam de klad erin bij Aubergenius. Sedlacek snoepte de tweede set af van Van Duijvenbode en in de derde set deelde de Tsjech een tik uit met een 104-finish in de tweede leg. Hoewel de Nederlander zich terugknokte tot 2-2 gooide hij vanaf 60 pardoes dubbel 20 in plaats van een enkele 20, waarna hij miste op dubbel 10 en dubbel 5. Hij beet vervolgens zijn flight bijna in stukken toen hij Sedlacek de 2-1 voorsprong in sets zag pakken.

De derde leg in de vierde set bleek uiteindelijk cruciaal. Bij een 1-1 stand in legs verzuimde Sedlacek Van Duijvenbode te breken en er 2-1 van te maken. In dat geval hoefde de Tsjech alleen nog maar zijn eigen leg te behouden om de winst te pakken, maar de Tsjech miste. Van Duijvenbode maakte er 2-2 van en het kwam aan op de beslissende vijfde set.

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.

In die vijfde set miste Aubergenius een negendarter op de laatste pijl, maar desondanks kreeg de Nederlander een matchdart tegen. Hij overleefde die en liet het aankomen op de sudden death. Van Duijvenbode moest met twee legs verschil winnen en deed dat. Een enorme oerkreet volgde, want Van Duijvenbode staat in de derde ronde van het WK.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lees ook

Nederlandse dartsfans die het WK in Londen bezoeken, krijgen een ontmoetingsplaats in de Engelse hoofdstad. Café The Starting Gate wordt tijdelijk omgedoopt tot ‘Holland House’.