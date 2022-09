Dirk van Duijvenbode overleeft matchdart tijdens World Series of Darts Finals in Amsterdam

Dirk van Duijvenbode (30) heeft met hangen en wurgen de tweede ronde van de World Series of Darts Finals bereikt. Voor een luidruchtig publiek in AFAS Live in Amsterdam achter zich zette hij Haupai Puha met 6-5 aan de kant.

Van Duijvenbode kende een moeizame start en moet toezien hoe Puha bij een 1-2 stand meerdere kansen kreeg om te breken. Het joelende publiek leek de Nieuw-Zeelander wat uit zijn concentratie te halen en de kansen werden niet benut. Van Duijvenbode behield tot zijn eigen opluchting zijn leg en denderde daarna door naar een 4-2 voorsprong.

De wedstrijd leek heel even gespeeld, maar Puha knokte zich terug en kreeg op 4-5 zelfs een pijl voor de wedstrijd. De druk van het luidruchtige publiek leek hem opnieuw parten te spelen, want de dubbele bull werd ruim gemist. Van Duijvenbode zette een tandje bij en trok de wedstrijd uiteindelijk met 6-5 naar zich toe. De nummer 13 van de Order of Merit staat zaterdag in de tweede ronde tegenover Gary Anderson.

World Series of Darts Finals in Nederland

Het is voor de derde keer dat de World Series of Darts Finals in Nederland gehouden worden. De eerste keer in 2019 werd direct een memorabele in Nederlands opzicht. Het lukte Danny Noppert destijds om door te stoten naar de finale, waarin hij het in een volledig Nederlandse eindstrijd opnam tegen Michael van Gerwen. Mighty Mike bleek uiteindelijk met 11-2 een maatje te groot voor de Fries. Het was de vierde keer dat Van Gerwen het toernooi op zijn naam schreef. De eerste drie edities in 2015, 2016 en 2017 won hij ook.

Ook vorig jaar was AFAS Live het theater voor de World Series of Darts Finals. Toen lukte het de Nederlanders niet om de eindstrijd te halen. Van Gerwen strandde in de halve finale tegen de Welshman Jonny Clayton, die uiteindelijk in de finale won van de Belg Dimitri Van den Bergh (11-6). Daarmee is Clayton dit jaar de titelverdediger in Amsterdam.

Programma en uitslagen World Series of Darts Finals

Danny Baggish 5-6 Ryan Joyce

Jamie Hughes 3-6 Dave Chisnall

Gordon Mathers 3-6 Damon Heta

Haupai Puha 5-6 Dirk van Duijvenbode

Leonard Gates - Devon Petersen 6-4

Fallon Sherrock - Peter Wright

Matt Campbell - Vincent van der Voort

Simon Whitlock - Danny Noppert

Zaterdag, vanaf 19.00 uur (tweede ronde):

Dimitri van den Bergh (Bel) - Ryan Joyce (Eng)

Gary Anderson (Sch) - Dirk van Duijvenbode

Michael van Gerwen - Damon Heta (Aus)

Jonny Clayton (Wal) - Simon Whitlock (Aus)/Danny Noppert

Gerwyn Price (Wal) - Matt Campbell (Can)/Vincent van der Voort

Joe Cullen (Eng) - Dave Chisnall (Eng)

Michael Smith (Eng) - Fallon Sherrock (Eng)/Peter Wright (Sch)

James Wade (Eng) - Leonard Gates (VS)

