Dirk van Duijvenbode sneuvelt in Boedapest, Jeffrey de Zwaan moet eer hooghouden

Nederland is vandaag bij de Hungarian Darts Trophy in Boedapest alleen nog vertegenwoordigd door Jeffrey de Zwaan. Hij komt straks in actie in de achtste finales. Dirk van Duijvenbode werd uitgeschakeld door de 21-jarige Noord-Ier Joshua Rock (6-5). Gisteren sneuvelden Michael van Gerwen, Danny Noppert en Raymond van Barneveld al in de tweede ronde.