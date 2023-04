Dirk van Duijvenbode zit in cyclus van 138 dagen zonder vrije dag: ‘Sommige spelers klagen, maar dan blijf je toch thuis?’

‘Robot’ Dirk van Duijvenbo­de ook door Michael van Gerwen niet te stoppen: ‘Fijn, want hij is de beste ooit’

Als Dirk van Duijvenbode (30) op volle toeren draait, is hij niet te stoppen. Zelfs niet door Michael van Gerwen. Dat werd zondag in Barnsley nog maar eens duidelijk. Aubergenius won Players Championship 6 met scores waar een paard de hik van krijgt. Tegen Cameron Crabtree noteerde hij zijn hoogste gemiddelde ooit: 115.7. Een dag later geniet de Nederlander even na van zijn prestatie.