Dit wordt het WK van de dartsvaders

Ook buiten het podium was het raak voor de toppers in het darten. Zo ongeveer alle favorieten voor het WK werden in aanloop naar het toernooi papa, of anders wel opa. Een overzicht van alle gezinsuitbreidingen, zo kort voor de apotheose in Alexandra Palace.

Door Pim Bijl

Eigenlijk deden alleen Phil Taylor en Peter Wright niet mee aan de familie-uitbreidingen. Bij Taylor zal zijn leeftijd, 57 jaar, ongetwijfeld een rol spelen. Wright heeft met zijn vrouw Joanne al drie kinderen, en liet vorige maand in Wolverhampton zien goed met kinderen om te kunnen gaan. Na de partij probeerde hij zijn hanenkam te fabriceren op het hoofdje van de dochter van Michael van Gerwen. De fans vonden het tafereel hilarisch. Grote kans dat er op 1 januari ook een zoontje of dochtertje het podium op wordt getrokken door een uitbundige winnaar.

Michael van Gerwen (28)

Na een langgekoesterde kinderwens werd op 6 augustus Zoë geboren. De dochter van de wereldkampioen heeft sindsdien al menig speelzaal van binnen gezien, want ze wordt door moeder Daphne regelmatig meegenomen naar de wedstrijden van papa Van Gerwen. De mensen die denken dat de komst van Zoë zijn kansen op een titelprolongatie hebben verminderd, hebben het mis, zegt Van Gerwen. ,,Ze slaapt als een roos en ik hoef er nooit ’s nachts uit.”

Michael Van Gerwen on Twitter Having a nice day home....really glad I'm home to.... #enjoy #snow #alotofsnow

Gary Anderson (46)

In de nacht van 6 op 7 oktober kwam Cheylea River Anderson ter wereld, zijn vierde kind. De Schot ontbrak daardoor op de World Grand Prix vanwege de aanstaande gezinsuitbreiding. Zijn voorbereiding op het WK is er een vol kopzorgen geweest. Eind november werd zijn pasgeboren dochter in het ziekenhuis opgenomen. Na drie dagen mocht ze gelukkig weer naar huis, waarna Anderson het goede nieuws op Twitter deelde.

Gary Anderson on Twitter Meet Cheylea River Anderson 💝💗 @fordey180

Adrian Lewis (32)

Twee dagen voordat Van Gerwens Zoë werd geboren, slingerde Adrian Lewis al vrolijk een bericht de wereld in. Op vier augustus was hij namelijk voor de derde keer vader geworden. De geboorte kwam niet als een verrassing. ‘Jackpot’ sloeg drie toernooien in de World Series (Auckland, Melbourne en Perth) over om bij de geboorte van zijn dochter Amelia aanwezig te kunnen zijn.

Michael Smith (27)

Op 18 september is het voortaan dubbel feest in huize Smith. De darter vierde op die datum altijd zijn verjaardag, maar kreeg op exact dezelfde datum nu zijn tweede zoontje. Op zijn 27-jarige verjaardag plaatste hij een foto van zijn nieuwe trots met de tekst: ,,Happy birthday to me and my little man.”

Mensur Suljovic (45)

Ook de goedlachse Mensur Suljovic gaat op een roze wolk richting het WK. In augustus mochten de Oostenrijker en zijn vrouw Enise dochter Ema verwelkomen. Eerder kregen de twee al een zoon. Anders dan alle andere favorieten speelde Suljovic gewoon stug door rondom de bevalling.

Raymond van Barneveld (50)

Voor de Abraham geen kinderen meer. Hij is al enorm fier op Patty, Daisy en Mike. Toch leeft Van Barneveld net als vorig jaar toe naar het belangrijkste toernooi van het jaar als kersverse opa. Eind december 2015 beviel zijn jongste dochter Patty van haar zoon Mason. Vorige maand, op de vijftiende, was er alweer heugelijk nieuws. ‘Supertrots’ meldde hij dat hij opnieuws opa was geworden, ditmaal van Nikki Jazz. Barney kennende zal hij ze gaan missen in Londen. ,,Ik kan weleens tien minuten naar een foto van mijn kleinzoon kijken en dan springen de tranen in mijn ogen. Omdat ik hem dan mis en dat het allemaal zo snel gaat. Zo ligt hij als baby in de armen en voor je het weet rijdt-ie dadelijk op een scooter”, vertelde hij eerder dit jaar in een interview.