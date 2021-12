‘Double trouble’ voor Noppert bij uitschakeling op WK darts: ‘Niet des Danny's’

Het is Danny Noppert opnieuw niet gelukt de laatste 16 te bereiken op het WK darts. De 30-jarige Fries moest na zes spannende sets zijn meerdere erkennen in Ryan Searle uit Engeland: 4-2. Kansen op meer waren er zeker, maar op belangrijke momenten gingen de dubbels er niet in voor The Freeze . ,,Het viel vanmiddag gewoon niet.”

Danny Noppert maakte voor het derde opeenvolgende jaar zijn opwachting in de derde ronde van het WK. Hij wist inmiddels wat hem te wachten stond en vertelde voorafgaand aan zijn partij dan ook dat het met de zenuwen wel goed zat. ,,Maar vaak begint dat vijf minuten voor de wedstrijd te komen, die adrenaline", aldus de Fries tegenover RTL 7. Voormalig WK-finalist Noppert (bij de BDO) versloeg Ryan Searle bij elk van hun vijf eerdere ontmoetingen en ondanks de grote vorm waarin de hoger geplaatste Engelsman de laatste maanden verkeert, zag The Freeze zichzelf ook nu als favoriet. ,,Ik denk dat het 60%-40% is in mijn voordeel.”

Danny Noppert.

Toch was het Searle die, eenmaal op het podium, het beste uit de startblokken kwam. Heavy Metal opende de wedstrijd met een 180-score, plaatste meteen de break en leek vrij eenvoudig de eerste set van de Nederlander af te gaan nemen. Totdat de Engelsman ineens begon te missen. Noppert rechtte de rug en greep alsnog de voorsprong.

In de tweede set verzuimde Noppert vervolgens een nieuwe tik uit te delen aan zijn opponent. Bijvoorbeeld in de door Searle begonnen eerste leg, waarin The Freeze vier pijlen voor de break liet liggen. Het was de Engelsman die de stand weer gelijk wist te trekken: 1-1. Ook de derde set was vervolgens een prooi voor Searle. Met een fraaie 101-finish wist Noppert nog wel een beslissende vijfde leg af te dwingen, maar daarin miste hij een dart voor de set.

Volledig scherm Ryan Searle. © Lawrence Lustig/PDC Noppert was het initiatief in de wedstrijd kwijt. Hij sloeg in de vierde set wel zelf weer terug om er 2-2 van te maken, maar kreeg in de vijfde set een flinke tik toen hij een 2-0 voorsprong uit handen gaf. Searle faalde niet meer en maakte het in de zesde set af. Voor het eerst wist hij Noppert te verslaan, met een plek bij de laatste 16 als beloning. Daar treft hij Damon Heta of Peter Wright.

,,Helaas. Ik zat niet echt lekker in de wedstrijd. Hij wint en dat is het belangrijkste", zei een terneergeslagen maar realistische Noppert voor de camera van RTL 7. ,,Het was double trouble voor mij. Er is niks aan te doen, het viel vanmiddag gewoon niet. Er waren momenten dat het wel lukte, maar hij heeft gewoon terecht gewonnen. Het is niet des Danny's de laatste tijd, maar we gaan met goede moed door naar 2022.”