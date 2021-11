Eerste Nederlandse darters sneuvelen bij Players Championship Finals

World Series Finals Kolkende AFAS Live stuwt Nederland­se darters naar overwinnin­gen

Het AFAS Live in Amsterdam bleek vrijdagavond een bodem voor Nederlandse successen in de World Series of Darts Finals. Niels Zonneveld, Maik Kuivenhoven, Dirk van Duijvenbode én Vincent van der Voort hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Michael van Gerwen had een bye en stroomt zaterdag in de tweede ronde in.

30 oktober